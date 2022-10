Governo não prevê receber dividendos da Parpública em 2023

A Parpública não deverá pagar quaisquer dividendos ao Estado em 2023, ao contrário deste ano em que , por esta via, fez entrar 29,42 milhões de euros nos cofres públicos. O relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2023 recorda, no quadro 4.20, que a Parpública – uma sociedade de capitais públicos constituída para gerir ativos mobiliários e imobiliários – distribuiu este ano (mas relativo ao exercício de 2021) 29,428 milhões de euros, o equivalente à totalidade dos resultados líquidos, por decisão da assembleia-geral da sociedade em 18 de junho.

No entanto, até 30 de junho deste ano o valor ainda não tinha entrado nos cofres do Estado, conforme consta do relatório proposta de OE.

Já para 2023, a previsão de distribuição de dividendos por parte da Parpública – uma sociedade com capitais próprios de 3,95 mil milhões de euros – é de zero. O Governo não indica qualquer razão para a ausência de dividendos no próximo ano.

A Parpública publicou resultados do primeiro semestre deste ano na sexta-feira. E os resultados são animadores. Nos primeiros seis meses, a Parpública registou 80,9 milhões de euros de lucros consolidados, quase 40% acima dos 56,3 milhões de euros registados no mesmo período de 2021.

Entre janeiro e junho, o resultado líquido da ‘holding’ Parpública ascendeu a 36,2 milhões de euros, quando em igual período de 2021, tinha sido de 27,7 milhões de euros. Foi este resultado líquido que contou para a conta dos dividendos do ano passado. Ou seja, o resultado líquido apenas dos primeiros seis meses de 2022 já foi superior a todos os resultados líquidos de 2021 (29,4 milhões).

O quadro da distribuição de dividendos inclui outros dados interessantes sobre as restantes empresas na esfera pública. Além das previsões de dividendos da Caixa Geral (350 milhões de euros) e do Banco de Portugal (240 milhões de euros), o Estado prevê ainda receber 2,59 milhões de euros do Banco de Fomento e verbas mais pequenas das Administrações dos Portos de Leixões (142 mil euros), Lisboa (294 mil euros) e Setúbal (375 mil euros).

Uma última nota para o dividendo distribuído ao Estado por parte da Lisnave, no ano passado: 14 euros.

No total, o Governo estima receber menos em 2023 do que este ano. O total de dividendos previsto para o próximo ano é de 593,56 milhões de euros, enquanto em 2022 o valor global ascendeu a 610,75 milhões de euros.