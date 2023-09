O semanário “Expresso” fez as contas caso o Governo avance com uma solução para as famílias pagarem 75% da atual taxa Euribor, que está acima dos 4%. Seria um alívio de 60 euros mensais para créditos de 100 mil euros e de 180 euros para créditos de 300 mil euros.

O Governo está a ultimar um mecanismo para reduzir e estabilizar, durante um período de dois anos, as prestações do crédito à habitação, que vão voltar a subir depois da última decisão do BCE em fazer crescer as taxas de juro em 25 pontos-base.

Durante dois anos, as famílias com empréstimos vão ver a taxa de juro associada ao crédito diminuir e vão passar a pagar um valor fixo mensal caso optem por esta solução governamental. Após os 24 meses, a redução das taxas será compensada nas prestações seguintes até ao fim do empréstimo, conta o “Expresso”.

O que significa isto? O valor a pagar pelas famílias é o mesmo, os bancos recebem o mesmo, mas o valor da dívida e taxa de esforço é distribuída ao longo do tempo do empréstimo. A solução que está a ser desenvolvida pelo Governo prevê uma descida das taxas Euribor nos próximos anos, o que vai suavizar as taxas.

Segundo dados consultados pelo semanário, o valor a pagar poderá rondar os 75% da atual taxa Euribor, que está nos 4,040% a seis meses e 4,159% a 12 meses. Ou seja, as famílias pagariam sobre três quartos, o que equivale a cerca de 3%, ao qual ainda acresce o spread.

Nos cálculos do “Expresso”, seria uma redução da prestação mensal de 60 euros por cada 100 mil euros de empréstimos a cada 30 anos. Isto é, num crédito de 300 mil euros, a prestação diminuiria perto de 180 euros, passando de 1.520 euros para 1.347 euros, enquanto num empréstimo de 200 mil euros, a prestação passaria de 1.013 para 898 euros.