A ministra da Presidência afirmou hoje que o Governo vai trabalhar em conjunto com as operadoras do setor dos transportes antes de colocar em prática a medida orçamental que estabelecerá passes sociais gratuitos até aos 23 anos.

7 Setembro 2023, 13h24

Esta garantia foi transmitida por Mariana Vieira da Silva em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, depois de António Costa, na qualidade de secretário-geral do PS, ter anunciado na quarta-feira à noite, em Évora, que a partir de janeiro do próximo ano os passes de transporte sub-23 passarão a ser gratuitos para todas as crianças e jovens até aos 23 anos.

Na sequência deste anúncio, o presidente da Associação Nacional de Transportes de Passageiros (ANTROP), Luís Cabaço Martins, admitiu que a medida é positiva, mas alertou logo a seguir que é preciso que o Governo compense atempadamente as transportadoras.

Perante esta advertência por parte das transportadoras, a ministra da Presidência referiu que essa medida será tomada pelo Governo no âmbito do Orçamento do Estado para 2024.

“O Governo, quando deu passos no sentido de tornar os passes mais baratos, fez isso sempre no quadro conjunto com as operadoras. Isso, obviamente, não deixará de acontecer”, sustentou Mariana Vieira da Silva.

Neste ponto, a ministra da Presidência preferiu destacar a tese de que os governos socialistas “conseguiram baixar de forma muito significativa o valor dos passes sociais, nomeadamente, criando preços para família que permitiram em muitos casos poupanças na ordem de centenas de euros” por mês.

“Vamos seguir o mesmo enquadramento. Agora, alargaremos essa medida num contexto de trabalho conjunto com o setor dos transportes”, acrescentou.