O Governo quer criar nas juntas de freguesia “esquadras do cidadão”, que vão funcionar como locais de atendimento onde podem ser feitas participações de crimes como furtos, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.

22 Setembro 2023, 19h30

José Luís Carneiro avançou que este novo conceito das “esquadras do cidadão” será realizado por acordo com as freguesias e o serviço de atendimento será prestado por polícias da PSP.

“Temos previsto alterar algumas dimensões do modelo de atendimento, nomeadamente criando a esquadra do cidadão, ou seja, tratar-se-á de termos, nos locais designados pela própria autarquia de freguesia e em diálogo com as autarquias de freguesia e com as câmaras municipais, locais que possam apoiar e servir os cidadãos no atendimento quando têm de fazer participações de determinada tipologia”, disse o ministro.

José Luís Carneiro, que falava aos jornalistas após a cerimónia de posse dos diretores nacionais adjuntos e do inspetor nacional da Polícia de Segurança Pública, precisou que o Governo quer desenvolver este um modelo com caráter experimental, através de um projeto-piloto, com uma avaliação trimestral.