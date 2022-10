Governo quer criar plano de abate para carros em fim de vida

O acordo alcançado este sábado entre o Governo e os parceiros sociais prevê a criação de um plano de abate de automóveis ligeiros de passageiros em fim de vida. Uma medida a aplicar no âmbito da estratégia de mobilidade sustentável, numa altura em que a sustentabilidade está no topo da agenda.

“Implementação de um plano de abate de automóveis ligeiros de passageiros em fim de vida, a implementar no quadro da estratégia de mobilidade sustentável, a par do alargamento do gasóleo profissional ao transporte público coletivo de passageiros e com a criação do ‘Gás Profissional’ para o transporte pesado de mercadorias”, pode ler-se no documento a que o Jornal Económico teve acesso.

A proposta não dá mais detalhes sobre o plano, mas António Costa poderá explicá-lo melhor quando apresentar o acordo este domingo à tarde. Também poderá haver mais pistas na proposta de Orçamento do Estado para 2023 que será entregue esta segunda-feira no Parlamento.

Este plano poderá assumir a forma de um incentivo ao abate de automóveis em fim de vida, uma medida pedida há vários anos pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Em entrevista ao “Eco”, em 2020, João Pedro Matos Fernandes, então ministro do Ambiente, abriu a porta ao regresso dos incentivos ao abate de veículos em fim de vida, mas indicou que o Governo apenas estava disponível para apoiar quem trocasse o carro por um elétrico.

O ano de 2011 foi o primeiro sem o programa de incentivo ao abate de veículos em fim de vida, que dava um desconto entre mil e 1.250 euros na compra de um carro novo e que permitiu a renovação da frota automóvel. Desde então – entre 2011 e 2021 – a idade média dos carros ligeiros de passageiros passou de 10,5 para 13,5 anos, mostram dados da ACAP.