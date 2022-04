Governo quer criar um eixo de alta velocidade ferroviária entre Lisboa e a Galiza

O novo Governo de António Costa mantém o sector ferroviário como uma das prioridades estratégicas e o programa hoje conhecido assume que um dos objetivos neste domínio é “criar um eixo de Alta Velocidade e de elevada capacidade entre Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e a Galiza”.

De acordo com esse documento, o novo Executivo pretende “continuar a dar prioridade à ferrovia com a conclusão, até 2023, dos investimentos previstos no programa Ferrovia 2020 e o arranque dos projetos previstos no Programa Nacional de Investimento 2030, com os seus três eixos de ação principais: completar a modernização e eletrificação de toda a rede ferroviária, eliminar os estrangulamentos à capacidade nas áreas metropolitanas”, além de criar o referido eixo de alta velocidade.

Outra das prioridades para a nova legislatura no sector ferroviário será “concluir e aprovar o Plano Ferroviário Nacional que oriente as opções de investimento no longo prazo”.

Por fim, o Governo aponta a meta de “concretizar o investimento em novo material circulante, executando os concursos já lançados para comboios urbanos e regionais e lançando o concurso para comboios de longo curso, constituindo-se como uma aposta na capacidade industrial nacional para o seu fabrico e montagem”.