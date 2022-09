O Governo quer que os salários tenham aumentos anuais de 4,8% até 2026, de modo a que o peso das remunerações no Produto Interno Bruto (PIB) português fique alinhado com a média da União Europeia, mas os patrões não garantem que todas as empresas consigam levar a cabo essa valorização, tendo em conta até o atual cenário de incerteza e dificuldade.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor