Governo Regional da Madeira aprova 291,6 mil euros para Instituições para garantir acréscimo remuneratório

O Conselho de Governo reunido na passada quinta-feira, 27 de janeiro, autorizou a celebração de seis contratos-programa tripartidos entre a Região Autónoma da Madeira, através da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, o Instituto de Segurança Social da Madeira e seis Instituições, no valor e 291,6 mil euros, tendo em vista assegurar e garantir a atribuição do acréscimo remuneratório.

Este acréscimo remuneratório visa, principalmente, reforçar e valorizar os trabalhadores integrados na resposta social de serviço de apoio domiciliário ou de ajuda domiciliária, em exercício de funções de ajudantes de ação direta ou de encarregadas de ajudantes de ação direta.

Na reunião foi ainda autorizada a alienação pela Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo (SDPS), ao abrigo da Operação Integrada de Desenvolvimento do Porto Santo (OID), de 39 lotes da Fase 1 – A da Operação de Loteamento do Golfe Resort do Porto Santo, dada a necessidade de a Sociedade rentabilizar os seus ativos, com instrumento de valorização do destino Porto Santo, e a importância do Golfe na estratégia de desenvolvimento sócio económico da Ilha.

Por fim, foi decidido designar como representante efetivo do Governo Regional no Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira, na área da economia, o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), Duarte Freitas.