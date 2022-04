Governo reúne com sindicatos da Função Pública após ter apresentado OE2022 (com áudio)

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, vai estar reunida esta quarta-feira com os sindicatos que representam os trabalhadores da Administração Pública. Isto uma semana depois de o Governo ter apresentado à Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2022, que não contemplam aumentos salariais intercalares para os funcionários do Estado, apesar da escalada da inflação.

Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, desta vez, o Executivo de António Costa não se sentou à mesa com os sindicatos da Função Pública antes de entregar a proposta orçamental no Parlamento, para lhes dar conta das medidas que lhes dizem respeito.

Em alternativa, marcou para esta quarta-feira, dia 20 de abril, uma reunião para apresentar a nova equipa governativa e para tomar nota das prioridades das estruturas que representam os funcionários públicos, no que toca à legislatura em curso.

Ainda que não esteja explicitamente na agenda do encontro, os sindicatos querem discutir também a proposta de Orçamento do Estado, da qual não constam, por exemplo, aumentos salariais além da atualização de 0,9% já garantida em janeiro deste ano.

À parte da questão remuneratória, os sindicatos entendem ser prioritário rever o sistema de avaliação dos trabalhadores do Estado, bem como as carreiras e a tabela remuneratória única (TRU), que tem sofrido um esmagamento por efeito das subidas sucessivas do salário mínimo nacional.

De notar que na legislatura anterior a pasta da Administração Pública contava com um ministério próprio, mas nesta está sob a alçada do Ministério da Presidência, onde decorrerá o encontro desta quarta-feira.

No que diz respeito à massa salarial da Administração Pública, na proposta de Orçamento do Estado para 2022, o Governo aponta para um aumento de 3,6% este ano, o que é explicado não só pela referida atualização salarial de 0,9%, mas também pela subida do salário mínimo nacional, pelas progressões e promoções, pela atualização das carreiras e componentes remuneratórias e pelo reforço do número de profissionais em vários áreas da Administração Pública.