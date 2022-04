Governo vai criar unidade técnica para avaliar benefícios fiscais

O Governo quer avaliar, de modo regular e sistemático, os benefícios fiscais, comprometendo-se, por isso, a criar nesta legislatura uma Unidade Técnica de Política Fiscal. Tal está previsto no programa do Executivo, que foi entregue esta sexta-feira na Assembleia da República.

Na secção dedicada à progressividade fiscal, o Governo reconhece que a eficácia neste âmbito depende de uma “maior equidade no tratamento de todos os tipos de rendimento”, bem como da eliminação das soluções que “induzam dinâmicas contrárias de regressividade” ao beneficiarem os contribuintes com mais recursos, pelo que defende, entre outras medidas, a avaliação regular e sistemática dos benefícios fiscais.

“O Governo irá assegurar a avaliação regular e sistemática dos benefícios fiscais, através da criação da Unidade Técnica de Política Fiscal, promovendo um sistema fiscal mais simples e transparente, com um maior grau de exigência quanto à explicitação dos objetivos extrafiscais que presidam à sua criação e/ou manutenção, e assegurando a utilização alternativa dos mecanismos de política fiscal que se mostrem mais eficientes à concretização das finalidades propostas”, lê-se no programa, que não avança, porém, mais detalhes sobre a futura atuação desta nova entidade.

Em 2019, um grupo de trabalho concluiu que Portugal contava com 542 benefícios fiscais, sendo que a maioria (330) traduziam-se em isenções tributárias. Os autores da análise notavam, contudo, que quase um quarto dos benefícios disponíveis (127) não tinham um objetivo extrafiscal perceptível, isto é, um objetivo além do simples alívio do pagamento de imposto.

Assim, o grupo de trabalho acabou por apontar para um “aparente facilitismo” na criação de benefícios fiscais em Portugal e defender o estabelecimento de uma metodologia na criação de futuros benefícios fiscais e monitorização dos que existem, sugestão a que o Governo parece vir agora dar resposta com a proposta de criação da referida Unidade Técnica.

A nível fiscal, a legislatura que agora começa promete ficar, de resto, marcada por algum alívio, com o desdobramento de dois dos escalões de IRS e com a revisão das respetivas taxas, mas também com o prolongamento do IRS Jovem e com o reforço das deduções associadas aos dependentes.