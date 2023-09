O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) caiu na primeira volta do Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, e foi atropelado por outras motas, levando à interrupção da 11.ª prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

3 Setembro 2023, 12h21

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) caiu na primeira volta do Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, e foi atropelado por outras motas, levando à interrupção da 11.ª prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

Depois de uma queda na primeira curva com quatro pilotos, Bagnaia, detentor do título mundial e líder da classificação de pilotos, que seguia na liderança, despistou-se, sendo depois atropelado por outros pilotos, que não conseguiram evitar o contacto com as pernas do italiano.

Após a interrupção da corrida, o piloto italiano foi transportado de ambulância para o centro médico do circuito de Montmeló.

A organização do Grande Prémio vai ser retomado às 14:21 locais (13:21 em Lisboa)

JP // JP

Lusa/Fim