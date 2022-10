Fundada em 1981 pelo enólogo Johnny Graham, que representa a 5ª geração da sua família a produzir vinho do Douro, em particular, vinhos do Porto, a Churchills está a apostar forte nos vinhos tranquilos.

Os seus responsáveis assumem que “a Churchill’s permanece uma produtora portuguesa familiar e independente de vinhos boutique”, sublinhando que “produzimos vinhos apenas com castas autóctones da região do Douro com o objetivo de expressar a riqueza inigualável deste terroir extremo e único no Mundo”. Perseguindo esse intento, a Churchill’s lançou há meses uma gama de vinhos do Douro, designada Grafite, “uma homenagem à assinatura artística dos nossos enólogos, que se dedicam a produzir estes vinhos da forma mais natural possível”.

