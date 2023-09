Estará a Liga portuguesa a perder fulgor enquanto mercado exportador ou será que os maiores emblemas estão a conseguir reter talento? Luís Cassiano Neves, sócio-fundador da 14 Sports Law, escritório responsável por movimentar 154 milhões de euros neste mercado, analisa esta janela de transferências.

22 Setembro 2023, 19h00



Os clubes portugueses perderam 350 milhões de euros em vendas no mercado de verão de 2023. Estará a Liga portuguesa a perder fulgor enquanto mercado exportador ou será que os maiores emblemas estão a conseguir reter talento nos seus plantéis? Luís Cassiano Neves, sócio-fundador da 14 Sports Law, escritório responsável por movimentar 154 milhões de euros neste mercado, vem ao programa para analisar esta janela de transferências.

Não perca também a análise a três números que marcaram esta semana: os milhões da Champions que já chegaram às SADs de SL Benfica, FC Porto e SC Braga; o clube português que mais valorizou o seu plantel (e está entre os melhores do mundo nesse capítulo) e uma Vuelta que começa deste lado da fronteira em 2024.

Estes serão os temas em destaque na edição desta semana do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV, um formato que conta com os comentários de Nuno Vinha, subdiretor do “Jornal Económico” e do consultor Jorge Faria de Sousa.

A coordenação e apresentação está a cargo do editor do JE, José Carlos Lourinho e a rubrica “Hat-Trick” é da responsabilidade dos jornalistas Rodolfo Alexandre Reis e Nuno Braga.