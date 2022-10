“Grave atentado à liberdade de imprensa”. Comissão da Carteira de Jornalistas exige explicações ao ministro do Ambiente

A Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas (CCPJ) exige explicações da parte do ministro do Ambiente e Ação Climática por ter-se recusado a responder a perguntas dos jornalistas presentes durante uma conferência na semana passada.

Duarte Cordeiro apenas quis responder às declarações dos parceiros mediáticos do evento, a Portugal Mobi Summit, organizada pelo grupo Global Media.

Em comunicado, o plenário da CCPJ explica que recebeu “relatos de jornalistas” que acompanharam a Portugal Mobi Summit “queixando-se de que, ao abordarem o Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, este terá respondido que só prestaria declarações aos ‘media partners’ do evento”.

“A confirmarem-se as queixas e também as notícias, entretanto veiculadas por alguns órgãos de informação, dando conta do ocorrido, este caso configura um grave atentado à liberdade de imprensa e ao dever de equidade dos responsáveis governamentais para com todos órgãos de informação jornalísticos”, destaca o plenário da CCPJ.

A CCPJ diz ainda que “vai procurar apurar junto do Ministro do Ambiente e dos parceiros mediáticos do evento Portugal Mobi Summit, as condições negociadas que estão na base deste inédito “exclusivo” jornalístico anunciado por um membro do Governo”.

Sobre este incidente, a “Agência Lusa” escreveu a 28 de setembro: “Abordado hoje pelos jornalistas à margem do Mobi Summit, em Cascais, distrito de Lisboa, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, disse que apenas fazia declarações aos ‘media partners’ do evento”.

O Jornal Económico já pediu uma reação ao ministério do Ambiente sobre este tema.

A 5.ª edição do Portugal Mobi Summit teve lugar a 2 de outubro em Carcavelos.

A CCPJ destaca que a parceria mediática de evento público ou privado é uma “atividade que não implica qualquer desrespeito pelo jornalismo e pelo trabalho dos jornalistas, nem lhe pode pôr quaisquer limites”.

O plenário da CCPJ destaca que a “colaboração denominada “parceria mediática” é, normalmente, assumida pelo órgão jornalístico como vantajosa porque consegue acesso a conteúdos exclusivos e privilégios no acesso às fontes. Importa, no entanto, referir que o “exclusivo” conseguido por esta parceria mediática só é compatível com o Estatuto do Jornalista se não implicar, para os jornalistas destacados para fazer a cobertura do evento, quaisquer condicionamentos ao direito de independência editorial e também limitações à liberdade de informar para os outros órgãos de informação.

“Se a condição de “parceiro mediático” ou “media partner” implicar negociação entre as partes de forma a que o exclusivo seja conseguido em troca de contrapartidas financeiras, isso significa que estamos perante um conteúdo patrocinado que não deve ser feito e assinado por jornalistas”, conclui a CCPJ.