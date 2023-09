Greenvolt Comunidades reforça a posição com inauguração da Comunidade de Energia do Feirense. São 1.188 painéis instalados e em operação, ocupando uma área superior a três mil m2.

15 Setembro 2023, 12h45

A Greenvolt Comunidades, empresa do Grupo Greenvolt, e o Clube Desportivo Feirense inauguraram esta sexta-feira uma das primeiras comunidades de energia em Portugal. Os painéis solares fotovoltaicos instalados no Estádio e no Centro de Treinos têm a capacidade de gerar energia limpa para o clube, mas também para a restante comunidade envolvente.

Esta Comunidade de Energia conta com 1.188 painéis solares fotovoltaicos com uma capacidade total de 646 Kwp. Anualmente, esta instalação será capaz de gerar 840 MWh de energia obtida a partir da irradiação solar.

Em comunicado, a empresa informa que a energia gerada por esta instalação dará resposta a parte das necessidades energéticas do Feirense, introduzindo poupanças muito significativas no orçamento de energia. “Além de assegurar uma boa parte das necessidades do clube, permitirá partilhar a energia produzida em excesso com a restante comunidade, situada num raio de até quatro km das infraestruturas”.

João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, refere, citado pelo comunicado, que “estamos a assistir a um crescente apetite pelas nossas comunidades de energia renovável, uma solução extremamente importante para acelerar o processo de transição energética tanto por parte daqueles que são os clientes-âncora como dos que, depois, obtêm acesso a esta energia limpa e com preços mais competitivos”. “A Comunidade de Energia que criada com o Feirense é um bom exemplo deste conceito”, acrescenta.

“Este projeto que em conjunto com o Feirense inauguramos é o exemplo perfeito das vantagens que se podem obter com as Comunidades de Energia. Temos um produtor que vai consumir energia, mas também partilhá-la com os restantes membros desta comunidade comercial”, diz José Queirós de Almeida, CEO da Greenvolt Comunidades. “O Feirense obtém energia limpa, a preços competitivos, reduzindo a sua fatura energética e contribuindo para a sustentabilidade”, acrescenta.

Para Rodrigo Nunes, Presidente do Clube Desportivo Feirense, citado pela mesma fonte, ”a opção pela construção de uma comunidade de energia no Campo de Treinos e no Estádio além de permitir uma redução substancial da fatura energética do clube, tem ainda como vantagens associadas o podermos partilhar com a nossa comunidade envolvente o acesso a uma energia limpa, mais barata e que tem um contributo importante para a descarbonização”.

A Greenvolt Comunidades, que resulta da decisão estratégica do Grupo Greenvolt de apostar na promoção da geração distribuída de energia renovável, tanto para autoconsumo como através do conceito de comunidades de energia, atua no mercado desde abril de 2022, liderando este segmento com quase 70 projetos de norte a sul do país, correspondendo a mais de 40 MWp.