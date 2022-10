‘Green bonds’. EDP avança com nova emissão de 500 milhões

A EDP anunciou hoje que vai aos mercados financiar-se em 500 milhões de euros, com maturidade em março de 2030 e um cupão de 3,875%.

Já na noite de segunda-feira, a elétrica portuguesa tinha anunciado uma emissão de dívida verde a cinco anos para ir buscar aos mercados 500 milhões de dólares (501 milhões de euros).

Os títulos “serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)” da EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) e EDP Finance BV e será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin”.

“Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfólio de projetos “Green” elegíveis do grupo EDP, que consiste em projetos renováveis, tal como definido no “Green Finance Framework” da EDP, disponível no website da empresa”, segundo comunicado divulgado hoje pela empresa na CMVM.

A EDP destaca que “nesta transacção actuaram como “Joint-Bookrunners” o BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Deutsche Bank Securities Inc.,

Goldman Sachs Bank Europe SE, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. e Société Générale”.

Na segunda-feira, a elétrica liderada por Miguel Stilwell d’Andrade anunciou uma emissão no valor de 500 milhões de dólares (501 milhões de euros) com vencimento em outubro de 2027 e cupão de 6,3%.

Também esta emissão de ‘green bonds’ vai ter como destino o “financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfólio de projetos “Green” elegíveis da EDP”. Mais uma vez, será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin.

Nesta transação “atuaram como “Joint-Bookrunners” o BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs Bank Europe SE, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. e Société Générale”.