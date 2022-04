Greenpeace bloqueia petroleiro russo durante várias horas na Noruega

Vinte pessoas que não obedeceram às ordens policiais foram presas”, declarou a polícia norueguesa num comunicado após pôr fim à ação da Greenpeace, de acordo com a agência France-Presse (AFP).

Fretado pelo grupo petrolífero russo Novatek, o Ust Luga, matriculado em Hong Kong, transporta 95 mil toneladas de querosene com destino ao terminal da Esso em Åsgårdstrand, no sudeste da Noruega, tinha indicado a Greenpeace no comunicado.

O petroleiro era originário da cidade russa que lhe dá o nome, situada perto de São Petersburgo, de acordo com o ‘site’ Marine Traffic.

Vinte militantes da Greenpeace a bordo de uma lancha acorrentaram-se às suas correntes, ao passo que outros, em caiaques, desfraldaram cartazes dizendo “Oil fuels war” (“O petróleo alimenta a guerra”, em português), segundo a organização não-governamental.

Alguns militantes foram intercetados pela polícia antes de participar na ação, segundo a AFP.

“Estou chocado que a Noruega se comporte como um porto para o petróleo russo, quando sabemos que financia a guerra de [Vladimir] Putin”, o Presidente russo, disse hoje o chefe da Greenpeace Noruega, Frode Pleym, citado no comunicado.

De acordo com uma porta-voz da Esso Noruega, o carregamento em questão não está abrangido pelas sanções ocidentais tomadas contra a Rússia, ligadas à invasão da Ucrânia.

“A encomenda foi feita antes da invasão da Ucrânia pela Rússia”, disse a porta-voz, Anne Fougner, ao jornal Dagbladet, acrescentando que a Esso Noruega “não tem mais contratos de compra provenientes da Rússia”.

Mesmo não sendo Estado-membro da União Europeia (UE), a Noruega aplicou, a partir de 18 de março, quase a totalidade das sanções decretadas pelos 27 a Moscovo.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,16 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU — a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).