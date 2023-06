A Greenvolt vai instalar 5.489 módulos de painéis solares em três edifícios do grupo farmacêutico FHC. Estes painéis vão gerar 4.358 MWh de energia anualmente.

15 Junho 2023, 11h31

A Greenvolt vai instalar cinco Unidades de Produção ara Autoconsumo (UPAC) nas instalações do Grupo FHC, uma empresa referência do sector farmacêutico em Portugal que tem uma posição consolidada em mercados estratégicos.

Este projeto envolve três unidades que o grupo detém no parque industrial em Mortágua. A instalação de quase 5.500 painéis solares, com capacidade de produção global de 3 MW, estará a cargo da Greenvolt Next. Estima-se que os painéis consigam produzir 4.358 MWh/ano.

“O Grupo FHC está empenhado no processo de transição energética. Compreendeu, já há algum tempo, a importância não só de reduzir os consumos de energia como de obter a energia a partir de uma fonte renovável como é o sol“, diz Pedro Lavareda de Carvalho, managing partner da Greenvolt Next Portugal. “É com orgulho que a vemos juntar-se à Greenvolt Next Portugal para dar mais um passo no sentido da neutralidade carbónica”, acrescenta.

O Grupo FHC já alcançou uma poupança de 13% através da adoção de sistemas mais eficientes nas suas localizações. A instalação de novos painéis solares, através de cinco UPAC, vão reforçar ainda mais esta poupança.

De acordo com o comunicado da Greenvolt, a energia gerada pelas unidades de autoconsumo, “além de suprir as necessidades das operações nas várias unidades, permitirá alimentar a frota 100% elétrica com energia limpa”.

O investimento do grupo farmacêutico que visa o “reforço da capacidade de geração de energia renovável para as nossas operações” vai reforçar o “nosso compromisso com a sustentabilidade”. Além disso, a implementação das unidades de autoconsumo vai permitir uma redução anual superior a duas mil toneladas de emissões de gases poluentes para a atmosfera.