Greenvolt. Bestinver inicia cobertura com recomendação de compra

A espanhola Bestinver arrancou com a cobertura da Greenvolt com a recomendação em ‘comprar’ e com um preço-alvo entre os 10,20 e os 10,80 euros. A cotada fechou hoje nos 8,57 euros e isto representa uma valorização entre os 19% (intervalo mínimo) e os 26% (intervalo máximo).

A “Greenvolt montou uma proposta atrativa de investimento para entrar em campo neste momento positivo para as energias renováveis”, escrevem os analistas da Bestinver, a referência aos planos europeus: as estratégias Fit for 55 e a REPowerEU.

“Usando os cash flows seguros do negócio português de biomassa sustentável, a empresa incorporou a Tiblury, que está alavancada para o aumento da subida dos preços de energia no Reino Unido, uma central solar de 45 megawatts na Roménia, o promotor de renováveis polaco V-Ridium com um rico pipeline, e a Maxsolar (um promotor alemão. Adicionalmente, a empresa a empresa assinou a sua primeira rotação de ativos assinalável e criou uma plataforma para capturar uma posição no promissor mercado ibérico de produção distribuída”, pode-se ler na nota a que o JE teve acesso.

No cenário-base, a Bestinver prevê uma taxa anual de crescimento composto (CAGR) de 41% e de 81% nos lucros líquidos entre 2021 e 2026. As receitas vão subir à boleia da “expansão da atividade de desenvolvimento de projetos e a estabilidade no negócio existente de produção”.

Depois dos oito milhões de euros de lucros obtidos em 2021, a Bestinver espera que a Greenvolt atinja os 23 milhões este ano; 69 milhões em 2023; 128 milhões em 2024; 155 milhões em 2025.

Já as vendas da empresa liderada por João Manso Neto deverão atingir 220 milhões este ano e subir até aos 538 milhões em 2025.

O EBITDA, por sua vez, deverá subir dos 109 milhões de euros previstos para este ano até aos 342 milhões em 2025.