Greenvolt compra 50% da espanhola Univergy Autoconsumo

A Greenvolt acaba de concretizar a aquisição de 50% da Univergy Autoconsumo, empresa até agora detida pela Univergy Solar e por Remigio Abad, ex-Diretor Geral da Powen, e que mantêm 50% do capital da empresa, tendo a Greenvolt garantido a opção de compra da totalidade do capital.

Trata-se de uma nova aquisição da energética em Espanha. Fundada em 2019, a Univergy Autoconsumo obteve um rápido crescimento no mercado, tendo, desde a sua fundação, implementado cerca de 400 projetos, detendo atualmente um pipeline adicional de 600 megawatt (MW) em 3.500 clientes.

A empresa dedica-se ao desenvolvimento e instalação de soluções de energia solar fotovoltaica no segmento empresarial em Espanha.

A entrada da Greenvolt na Univergy realiza-se maioritariamente através de um aumento de capital na sociedade de 12 milhões de euros, que permitirá à empresa fazer face ao rápido crescimento que a produção de energia descentralizada tem vindo a registar.

“Esta aquisição reforça claramente a aposta da Greenvolt no desenvolvimento de projetos fotovoltaicos para autoconsumo na Península Ibérica, desta feita, no segmento empresarial. A Univergy Autoconsumo demonstrou, nos últimos três anos, uma grande capacidade de implementação e, estamos certos, que com a parceria com a Greenvolt terá condições para acelerar o seu plano de negócio, ao mesmo tempo que contribui decisivamente para a redução de custos energéticos das empresas espanholas e para a geração de energia limpa e renovável”, adianta João Manso Neto, CEO da Greenvolt.

Já Remigio Abad, CEO da Univergy Autoconsumo, afirma no comunicado que “a entrada da Greenvolt na Univergy Autoconsumo é um motivo de enorme satisfação e que contribuirá, de forma decisiva, para acelerar o crescimento da empresa e da transição energética para fontes renováveis de energia, extraindo o potencial que a Península Ibérica não tem sabido aproveitar”.

A Greenvolt – Energias Renováveis, atua no setor da biomassa, na promoção de projetos eólicos e solares fotovoltaicos e na distribuição de geração de energia renovável.

A par da produção de energia a partir de biomassa, a partir de excedentes florestais e agroflorestais, em Portugal e no Reino Unido, a Greenvolt é promotora de projetos eólicos e solares fotovoltaicos, com atuação em vários mercados europeus e no mercado americano, com um pipeline de 5,6 GW – com 3 GW Ready to Build até 2023. No segmento estratégico da geração distribuída, atua nos mercados português e espanhol, apresentando soluções que visam a redução da fatura energética dos seus clientes.