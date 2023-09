Esta nova comunidade de energia a implementar com o BPlanet, a primeira da Greenvolt Comunidades num espaço comercial no sector do retalho, contará com 2.210 painéis solares fotovoltaicos que terão uma capacidade total de 1.204 kWp (1,2 MW).

8 Setembro 2023, 10h50

A Greenvolt Comunidades, empresa do Grupo Greenvolt, vai criar uma comunidade de energia renovável com o BPlanet, Centro Comercial e Retail Park no Barreiro detido pelo fundo imobiliário internacional alemão AM Alpha e gerido pela Multi Portugal.

Serão instalados painéis solares fotovoltaicos com capacidade para gerar energia limpa para o BPlanet, mas também para a restante comunidade, cerca de 73 lojas e restaurantes existentes neste espaço comercial, revela a Greenvolt.

Esta nova comunidade de energia a implementar com o BPlanet, a primeira da Greenvolt comunidades num espaço comercial no sector do retalho, contará com 2.210 painéis solares fotovoltaicos que terão uma capacidade total de 1.204 kWp (1,2 MW). Anualmente, esta instalação será capaz de gerar 1.786 MWh de energia obtida a partir da irradiação solar.

A energia gerada por esta instalação “dará resposta a parte das necessidades energéticas do BPlanet, aumentando a independência do espaço face à rede elétrica para 51%”, explica o grupo liderado por João Manso Neto. “Além de assegurar mais de metade das necessidades, permitirá partilhar a energia produzida em excesso com a restante comunidade, neste caso as lojas e restaurantes que ocupam os mais de 35.000 metros quadrados deste espaço”, acrescenta a Greenvolt.

João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, realça na nota que “estamos a assistir a um crescente apetite pelas nossas comunidades de energia renovável, uma solução extremamente importante para acelerar o processo de transição energética tanto por parte daqueles que são os clientes-âncora como dos que, depois, obtêm acesso a esta energia limpa e com preços mais competitivos”.

“Este projeto realizado com o BPlanet é o exemplo perfeito das vantagens que se podem obter com as Comunidades de Energia. Temos um produtor que vai consumir energia, mas também partilhá-la com os restantes membros desta comunidade comercial”, diz por sua vez José Queirós de Almeida.

“O BPlanet obtém energia limpa, a preços competitivos, possibilitando aos lojistas tirarem partido desta que é uma aposta também na descarbonização”, acrescenta o CEO da Greenvolt Comunidades.

Para Francisco Cavaleiro de Ferreira, Managing Director da Multi Portugal, property manager do BPlanet, ”a criação desta Comunidade de Energia, para além de corporizar o compromisso da Multi Portugal de integrar práticas sustentáveis em todos os aspetos das operações dos centros comerciais, traz a dupla vantagem de possibilitar aos nossos lojistas beneficiarem também ativamente deste instrumento”.