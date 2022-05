Greenvolt e Galp com quedas superiores a 1%. Europa abre no ‘vermelho’

A bolsa portuguesa (PSI) está esta segunda-feira, 2 de maio, a negociar em terreno negativo. A praça lisboeta abriu a sessão a descer 0,30% para 5,912.08 pontos.

O início da semana é prejudicado pela Greenvolt, que recua 1,27% para 6,98 euros, e pela Galp, que cai 1,12% para 11,50 euros. A Corticeira Amorim perde 1,01% para 9,76 euros, o BCP desvaloriza 0,68% para 0,15 euros e a REN deprecia 0,52 euros para 2,88 euros. Ainda em terreno negativo está a Semapa, a perder 0,30% para 13,08 euros, e a EDP, que cede 0,18% para 4,43 euros.

Em contraciclo, a EDP Renováveis tenta puxar pela positividade. A empresa de energia renovável do grupo EDP avança 0,62% para 22,78 euros, a Altri soma 0,24% para 6,37 euros e a Nos ganha 0,15% para 4,03 euros.

A Mota-Engil abriu, esta manhã, a negociar inalteradamente, com as ações fixadas em 1,28 euros.

Na abertura da sessão, a Europa está a negociar em terreno negativo, apenas com Londres a destacar-se pela positiva. O alemão DAX decresce 0,85%, o francês CAC deprecia 1,28%, o espanhol IBEX desvaloriza 0,58% e o italiano perde 0,86%, enquanto o britânico avança 0,46%. O Euro Stoxx segue a desvalorizar 1,66% para 3.739,55 pontos.

“As bolsas europeias arrancam a semana em queda, no dia em que se espera que os indicadores de atividade industrial mostrem nova desaceleração do ritmo de expansão na zona euro em abril, contrastando com um ganho de momentum nos EUA. Isto depois de se ter ficado a saber que na China, tanto a indústria como os serviços estiveram em contração, levando o indicador Composite para o segundo valor mais baixo dos últimos anos (desde 2017 apenas em fevereiro de 2020 foi mais reduzido). As quedas são transversais à generalidade dos sectores, com destaque para o setor Automóvel, onde Mercedes-Benz e Continental destacam dividendo”, explica Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

No mercado petrolífero, o Brent cai 0,51% para 106,59 dólares e o WTI desvaloriza 0,52% para 104,17 dólares. O gás natural está no ‘verde’ a crescer 3,42% para 7,493 dólares.

No mercado cambial, o euro soma 0,05% para 1,0547 dólares e a libra esterlina recua 0,03% para 1,2567 dólares.