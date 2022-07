GreenVolt lança fundo de 133,5 milhões para instalar painéis solares em Espanha

A GreenVolt – Energias Renováveis, através da sua participada, a Perfecta Energía, lançou um fundo pioneiro que “irá permitir acelerar a penetração do autoconsumo a partir de painéis solares fotovoltaicos no mercado residencial espanhol”, refere a empresa em comunicado.

Este fundo de titularização de 133,5 milhões de euros, pensado para fomentar a transição energética, permitirá dispensar os consumidores do investimento inicial, a principal barreira à adoção desta forma de geração de energia limpa e barata, detalha a GreenVolt.

A Comisión Nacional del Mercado de Valores já aprovou a criação do fundo da Perfecta Energía e da Q-Impact, através da sua subsidiária Perfecta Consumer Finance.

Este fundo contará com uma linha de crédito disponibilizada pelo Barclays Bank no com um valor inicial de 50 milhões de euros, expansível até 100 milhões. A valor máximo do fundo poderá chegar a 133,5 milhões.

“Ao permitir gerar poupanças para os clientes residenciais desde o primeiro dia, uma vez que a redução na fatura energética será sempre superior ao custo do financiamento obtido através deste fundo de securitização, será possível às famílias economizarem sem terem de fazer um esforço inicial de investimento”, diz a GreenVolt.

A Perfecta Energía é uma empresa do Grupo GreenVolt, detida em 42,19%, com uma opção de compra de uma posição de controlo. Esta empresa é especializada em soluções de autoconsumo, sendo líder no setor residencial em Espanha. A Perfecta está também no mercado com a Perfecta Industrial, uma empresa focada no segmento do autoconsumo empresarial.

Até à data, a Perfecta Consumer Finance tem mais de 10 milhões de euros em instalações de autoconsumo residencial, em mais de 1.500 lares espanhóis, gerando um investimento com impacto direto positivo na poupança familiar e na redução da pegada de carbono. Com o fundo de securitização, a empresa quer acelerar ainda mais esse investimento através de um modelo de financiamento aberto a terceiros.

Além da Perfecta, a GreenVolt conta ainda com a Univergy Solar no mercado de autoconsumo empresarial em Espanha, estando neste mesmo segmento em Portugal através da Profit Energy, detida em 70%. Para o mercado residencial, a empresa conta com a Energia Unida, que está focada no desenvolvimento das Comunidades de Energia.

“A par do importante segmento da geração distribuída de energia, a GreenVolt, empresa líder na produção de energia renovável, atua na promoção de projetos eólicos e solares fotovoltaicos, com atuação em vários mercados europeus e no mercado americano, com um pipeline de 6,6 GW — com 2,7 GW em Ready to Build ou em fase avançada de desenvolvimento até 2023”, lê-se no comunicado.

A empresa liderada por João Manso Neto produz também energia a partir de biomassa, recorrendo a resíduos florestais, agroflorestais e urbanos, tanto em Portugal como no Reino Unido.

“Para muitos consumidores residenciais, o esforço financeiro inicial afigura-se como um grande entrave à adoção desta nova forma de geração de energia limpa e barata”, avança a empresa que diz que “eliminando essa barreira, graças a este fundo pioneiro que aproxima as potencialidades do mercado de capitais das famílias, será possível acelerar a penetração das energias renováveis no mercado espanhol, fomentando-se a transição energética que levará à descarbonização da economia”.