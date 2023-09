O Tribunal Constitucional considerou que o Chega está em condições de concorrer às eleições da Madeira, depois de terem chegado queixas ao tribunal que contestavam a candidatura da força partidária. Gregório Teixeira, um dos fundadores do partido, na Região Autónoma, diz que já estava à espera da decisão.

4 Setembro 2023, 14h00

Contactado pelo Económico Madeira, Gregório Teixeira, um dos fundadores do Chega, na Região Autónoma, admite entregar uma medida cautelar no Tribunal Constitucional contra a força partidária, depois do Tribunal Constitucional (TC) ter decidido esta segunda-feira que a força partidária estava em condições de disputar as eleições regionais da Madeira, marcadas para 24 de setembro.

A consequência desta medida cautelar, explica Gregório Teixeira, ao Económico Madeira, pode resultar em penalizações para o partido, liderado por André Ventura.

Relativamente à decisão tomada pelo Tribunal Constitucional, esta segunda-feira, Gregório Teixeira, diz que já estava à espera da decisão.

Face a isto, Gregório Teixeira diz que já estão esgotados todos os recursos pelo que o Chega irá concorrer às eleições da Madeira.

Gregório Teixeira explica ao Económico Madeira que a medida cautelar, que deve ser entregue, à partida esta semana, no Tribunal Constitucional, deve-se ao facto de não terem sido esgotados, a nível interno, todos os apelos, alega Gregório Teixeira.

De referir que Gregório Teixeira foi fundador da força partidária, e a par do Alternativa Democrática Nacional (ADN), entregaram nos tribunais, uma queixa, que no fundo contestava a legitimidade do Chega em concorrer às eleições da Madeira, tendo em conta que o Tribunal Constitucional anulou a convocatória da convenção nacional do partido.