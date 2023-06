Segundo o balanço da FENPROF, a greve dos professores desta terça-feira, 20 de junho, deixou mais de 15 mil provas por realizar em cerca de meio milhar de escolas em todo o país.

20 Junho 2023, 21h13

Cumpriu-se esta terça-feira, 20 de junho, o segundo dia de greve nacional de professores às provas de aferição do 1.º ciclo do ensino básico, com elevado nível de paralisação.

Com efeito, o balanço apresentado ao final do dia pela FENPROF revela que “em mais de meio milhar de escolas, um pouco por todo o país, não se realizaram provas de aferição”, tendo ficado por realizar “cerca de 15 mil provas” devido à greve.

A maior federação sindical do país, que lidera a convergência de nove estruturas refere ainda que houve casos em que a não realização das provas decorreu de “problemas técnicos e também da decisão de pais que, discordando destas provas, não permitiram que os seus filhos e educandos as realizassem”.

“A desvalorização da profissão docente está a levar a uma crescente e bem visível falta de professores nas escolas”, afirma a FENPROF. Segundo esta estrutura, cerca de 30 mil alunos não tiveram, ao longo do ano, pelo menos, um professor.

O número cresce se considerarmos os professores não profissionalizados a que as escolas tiveram de recorrer. “Pode afirmar-se que, se não tivesse havido tal recurso, o número multiplicar-se-ia por 10, ultrapassando-se os 300 mil. É verdade que a luta dos professores visa resolver problemas do presente, mas esta é uma luta que também tem sido impulsionada pela preocupação dos docentes em relação ao futuro da profissão e da escola pública”, salienta.

De lembrar que as nove organizações sindicais (ASPL, FENPROF, FNE, PRÓ-ORDEM, SEPLEU, SINAPE, SINDEP, SIPE e SPLIU) requereram já junto dos colégios arbitrais, a aclaração dos acórdãos que decretam os serviços mínimos, tanto para as avaliações sumativas, como para as provas finais de 9.º ano e os exames do ensino secundário e vão avançar para os tribunais.

Veja aqui os pré-avisos de greve entregues pelos sindicatos da convergência

Calendário das provas de aferição e dos exames