Greve em cinco refinarias da Total continua na próxima semana

Ainda não há fim à vista para a paralisação nas refinarias da TotalEnergies em França. Ou melhor, havia um fim à vista – com o acordo a que a petrolífera francesa chegou com os dois sindicatos mais representativos dos seus trabalhadores – mas uma posição da estrutura sindical CGT deitou por terra essa possibilidade.

A greve fez com que uma em cada três bombas de gasolina em França ficasse ou fechada ou com escassez de algum tipo de combustível, o que deu origem a longas filas de automobilistas e momento de alguma tensão nos postos que ainda têm produto.

O sindicato CGT anunciou este sábado o prolongamento da greve na refinaria de Le Havre (norte), a maior e mais importante de França, até pelo menos terça-feira, por forma a coincidir com a jornada de protesto a nível nacional em vários sectores económicos. A refinaria de Donges ficaria também parada até quarta-feira. Mas depois comunicou que a greve também vai continuar em três outras: Feyzin, Flandres e Mède.

A decisão da CGT ocorre apesar de os dois sindicatos mais representados no grupo petrolífero francês (o CFE-CGC e a CFDT) terem alcançado um acordo para o fim das greves na madrugada de sexta-feira.

Ainda assim, a CGT rejeitou esse acordo por não concordar com os 5% de aumento salarial acertado. É uma percentagem que “nem sequer cobre a subida da inflação”, diz o sindicato, salientando que no seu entender a empresa optou por uma política de “tudo pelo acionista ao mesmo tempo que desconsidera os seus trabalhadores”.

O acordo alcançado prevê um aumento salarial global de 5 % para os trabalhadores e técnicos, mas de 3,5 % para os empregados com um estatuto superior. A CGT, no entanto, exige um aumento salarial del 10 %, dos quais sete pontos percentuais para compensar a subida da inflação e mais 3 pontos para redistribuição dos lucros da empresa.

Os lucros da TotalEnergies dispararam no primeiro semestre de 2022, para 10,6 mil milhões de dólares, graças ao aumento dos preços do petróleo e do gás devido à invasão russa sobre a Ucrânia e às sanções do Ocidente contra Moscovo.

O Governo francês fez uma requisição civil de dois pequenos grupos de trabalhadores essenciais para operar nos depósitos de combustível, dos quais foram libertadas reservas de produto. Também foram feitas importações de emergência de combustível já refinado, mas a medida não acabou com as longas filas nas bombas de gasolina francesas.

Duas refinarias francesas do gigante norte-americano ExxonMobil voltaram ao trabalho nesta semana depois de alcançado um acordo no mesmo sentido. O Governo francês diz que a situação “vai regressar à normalidade” de forma progressiva durante a próxima semana, indicou o gabinete da primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, na noite de sexta-feira.