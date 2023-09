Greve histórica ameaça gigantes da indústria automóvel norte-americana

A indústria automóvel nos EUA começa a sentir os efeitos de um verão que tem sido de conflitualidade laboral do lado de lá do Atlântico. A elevada inflação que se faz sentir nos EUA tem criado um fosso entre as posições dos empregadores e dos sindicatos em alguns sectores.

14 Setembro 2023, 09h27

No entanto, nenhum destes sectores é tão importante e imprescindível para a economia norte-americana quanto o sector automóvel, pelo que o estado da indústria automóvel neste país acaba por ser um barómetro da forma como se estão a comportar as contas nos EUA. Explica a imprensa norte-americana que os sindicatos estão a esticar ao máximo a "corda" da negociação dos novos acordos coletivos e a ameaça dos trabalhadores da indústria automóvel em avançar para uma greve histórica parece estar mais perto do que nunca.

