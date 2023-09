A matéria-prima já tem registado valorizações devido à perspetiva de paragens na produção das duas infraestruturas que fornecem cerca de 7% do GNL consumido a nível global.

8 Setembro 2023, 08h58

Os preços do gás aumentam à medida que os trabalhadores do sector do GNL iniciam as greves há muito anunciadas, avança a Bloomberg.

Os futuros do gás natural na Europa iniciaram a sessão desta sexta-feira a disparar 11% para 36,2 euros por MWh, depois dos trabalhadores de duas fábricas de LNG da Chevron da Austrália terem iniciado uma greve devido à falha das negociações com a companhia.

Os trabalhadores do sector do gás natural liquefeito nas principais instalações da Chevron Corp. na Austrália iniciaram greves parciais esta sexta-feira, depois de as conversações não terem chegado a um acordo numa disputa que está a agitar os mercados globais do gás.

As greves parciais começaram às 13h00, hora de Perth, nas instalações de Gorgon e Wheatstone, que representam cerca de 7% do GNL mundial.

As operações afectadas representaram 7% da oferta global em 2022 e os preços do gás na Europa registaram um aumento de 11% após o fracasso das negociações para evitar as greves.

Os analistas não estimam um impacto muito significativo, uma vez que os stocks na Europa estão assegurados para o inverno, refere a BA&N no seu daily.