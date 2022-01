Grimaldo poderá estar de regresso ao Barcelona caso o clube catalão não consiga Tagliafico

O FC Barcelona definiu Nicolás Tagliafico, lateral esquerdo de 29 anos, que atua no Ajax FC, como objetivo prioritário para reforçar a defesa. No entanto, o clube catalão e o neerlandês estiveram durante toda a semana a negociar, mas sem acordo. Fontes próximas ao Barcelona, citadas pelo “Mundo Deportivo”, avançam que o futebolista do Benfica, Alejandro Grimaldo, será a alternativa mais provável, caso não se confirme a transferência do internacional argentino.

Mateu Alemany, diretor de futebol do Barcelona, entrou em contacto com Marc Overmars, secretário técnico do Ajax, para conhecer as opções de contratação do internacional albiceleste por empréstimo até ao final da temporada neste mercado de inverno, incluindo uma opção de compra. O responsável holandês estava inicialmente relutante em deixá-lo sair, embora não tenha fechado a porta completamente.

O clube neerlandês admite, para não garantir a sua saída, que Tagliafico é suplente de Blind, mas que a qualquer momento pode regressar ao onze. Porém, o Barcelona não parece estar disposto a ir de encontro às exigências do clube da capital dos Países Baixos e já definiu Grimaldo, formado precisamente no Barcelona, como alvo alternativo.

Alejandro Grimaldo, de 26 anos, chegou à Luz em 2016 a troco de 2,1 milhões de euros — uma quantia modesta tendo em conta o contributo que deu ao Benfica. Poderá render ao clube da luz cinco vezes mais. O portal Transfermarkt avalia o internacional espanhol em 20 milhões de euros.

Grimaldo conhece a filosofia do Barcleona e é visto como uma alternativa viável ao experiente Jordi Alba, dono do lado esquerdo da defesa “blaugrana” há quase uma década.