O sérvio Marco Grujic falhou hoje por lesão o treino do FC Porto, que marcou o regresso de Francisco Conceição aos ‘azuis e brancos’, juntando-se no boletim clínico aos futebolistas Pepe, Romário Baró, Gabriel Veron e Evanilson.

2 Setembro 2023, 13h27

O sérvio Marco Grujic falhou hoje por lesão o treino do FC Porto, que marcou o regresso de Francisco Conceição aos ‘azuis e brancos’, juntando-se no boletim clínico aos futebolistas Pepe, Romário Baró, Gabriel Veron e Evanilson.

De acordo com os ‘dragões’, devido a uma contusão no glúteo direito, o médio sérvio realizou tratamento à lesão, tal como Pepe, Romário Baró e Gabriel Veron, enquanto Evanilson cumpriu treino integrado condicionado.

O FC Porto destaca ainda o regresso do extremo Francisco Conceição, “depois de ter rubricado o regresso à Invicta no último dia da janela de verão do mercado de transferências”, por empréstimo dos neerlandeses do Ajax.

O FC Porto, que divide a liderança da I Liga com Sporting e Vitória de Guimarães, recebe o Arouca, sexto com cinco pontos, a quatro do trio de líderes, no domingo, a partir das 18:00, num encontro que vai ser arbitrado por Miguel Nogueira, da associação de Braga.

JP // JP

Lusa/Fim