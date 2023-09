Investimento global de 30 milhões de euros estará concluído em novembro de 2024. A primeira fase está totalmente colocada no mercado e a segunda também quase fechada.

7 Setembro 2023, 10h28

O grupo Construções Vila Maior (CVM) iniciou a construção da terceira e última fase do projeto habitacional ‘Encosta do Infante”, orçado em 11,3 milhões de euros, em Vila Nova de Gaia, resultante de um investimento global de 30 milhões de euros e que estará concluído em novembro de 2024.

O empreendimento, projetado pelo arquiteto por Paulo Carvalho Moreira e promovido pela participada do grupo CVM, a Urban Infante, totalizará 161 apartamentos e contribui para a transformação da paisagem urbana da região e localiza-se na Urbanização Encosta do Infante, com as tipologias a distribuírem-se por 26 T1, 57 T2, cinco T3 e três T4.

O Grupo CVM adianta ainda em comunicado que, depois de terminada a primeira fase, estima concluir a segunda fase no primeiro trimestre de 2024 e esta última em novembro de 2024 e que contemplará a construção de dois apartamentos T1, 6 T2 e 40 T3.

A fase I apresenta uma área total de construção (acima do solo) de 6.237 m², composta por 48 frações de diferentes tipologias, tendo resultado de um investimento de 8,3 milhões de euros, enquanto a fase II oferece 65 frações distribuídas por uma área total de construção de 6.535 m², e representa 10,7 milhões de euros de investimento. Por fim, a fase III, agora em construção, disponibiliza 48 frações em uma área total de construção de 6.488 m², num investimento de 11,3 milhões.

“Confirmamos que a Fase I está totalmente colocada, e da Fase II restam ainda poucas frações”, alerta Severino Ponte, CEO do Grupo CVM, que sublinha que o objetivo da empresa é “desenvolver mais a região e disponibilizar mais habitação para os portugueses”.

Recorde-se que, já este ano, a CVM anunciou um investimento de 13,5 milhões de euros na construção do Edifício Pacífico em Vila Nova de Gaia, que contemplará 62 apartamentos. A obra tem conclusão prevista para outubro de 2025.