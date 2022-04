Grupo de capital de risco CVC compra empresa de Valência especialista em pedra

O grupo de capital de risco CVC Capital Partners, o maior da Europa, chegou esta segunda-feira a acordo para adquirir a Neolith, que produz e comercializa pedra para cozinhas, casas de banho, entre outras aplicações, como mobílias, fachadas e revestimentos. O valor do negócio não foi divulgado.

A empresa de Castelló, na comunidade espanhola de Valência, era detida pelos luxemburgueses da Investindustrial e pelos seus fundadores, a família Esteve (Jesus Esteve e José Luís Esteve) desde 2019. Os novos investidores ter-se-ão interessado pelo histórico da Neolith, pelo seu crescimento orgânico, níveis de rentabilidade e posicionamento único, segundo a multinacional.

“Este é, sem dúvida, um novo ponto de viragem na história do grupo e irá acelerar os nossos ambiciosos objetivos estratégicos de crescimento e de investimento. A vasta experiência que possuímos, bem como a nossa presença a nível mundial, irão ajudar-nos a desenvolver o nosso imenso potencial”, afirmou o CEO da Neolith, Jose Luis Ramón, sem apresentar detalhes sobre os planos de transformação da companhia.

“Investimos em empresas que são líderes de mercado nas suas respetivas áreas de atividade e que possuem históricos de sucesso longos. O grupo Neolith simboliza o que procuramos em qualquer investimento: um mercado global em crescimento, um modelo de negócio único e uma equipa multidisciplinar, muito preparada, motivada e internacional”, começou por explicar o managing partner da CVC, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

Javier de Jaime salienta que a aquisição permitirá à empresa acelerar a sua expansão internacional e crescer “significativamente”. “A nossa visão é aumentar o seu valor a longo prazo e ajudar a empresa a desenvolver todo o seu potencial, mantendo níveis de crescimento sustentável, e apostando na tecnologia, na investigação e no desenvolvimento de materiais avançados, bem como no design e na marca”, referiu.

Fundada em 2009, a Neolith é a pioneira na criação de pedra sinterizada, um processo que dá solidez ao material, e está hoje presente em 100 países. Há três anos, antes da pandemia, gerava receitas anuais de aproximadamente 110 milhões de euros e empregava mais de quatro centenas de pessoas.

“O segmento da pedra sinterizada é o nicho de mercado das soluções para superfícies de design de topo de gama, que está a registar os níveis de crescimento mais rápidos deste sector”, comentou o empresário britânico Andrea C. Bonomi, presidente do Industrial Advisory Board da Investindustrial, que entrou no capital da Neolith em 2019, aquando da compra de uma posição maioritária no grupo.

Em Portugal, os produtos da Neolith são distribuídos pela Granitrans, uma empresa familiar com sede em Negrais.