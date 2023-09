O investimento será canalizado para a renovação de grande parte do equipamento desta unidade hospitalar.

13 Setembro 2023, 10h12

O grupo de saúde Ribera vai investir cerca de seis milhões de euros no Hospital de Cascais Dr. José de Almeida até ao final de 2023, o primeiro ano do novo contrato de gestão.

O investimento será canalizado para a renovação de grande parte do equipamento desta unidade hospitalar, “com claras vantagens para os profissionais de saúde e para os utentes do concelho de Cascais e de algumas freguesias de Sintra” e vai posicionar o Hospital de Cascais “num patamar de prestação de cuidados de elevada qualidade e que possibilitará fazer face a futuros desafios tecnológicos”.

O presidente do Conselho de Administração do Hospital de Cascais, José Bento e Silva, diz em comunicado estar determinado “estas aquisições vêm otimizar a eficiência dos processos e a nossa capacidade de resposta. Até ao final do ano, a Ribera vai totalizar um investimento de seis milhões de euros em equipamentos médico-cirúrgicos e em sistemas de informação”.

Um dos principais objetos desta estratégia de renovação de grande parte do equipamento foi o investimento na primeira ressonância magnética, o que o hospital diz ser “um importante passo nos meios complementares e de diagnóstico da região”.

Esta ressonância, instalada no Hospital de Cascais no mês de agosto, “conta com a mais avançada tecnologia da Siemens. O novo equipamento possui tecnologia TIM (Total Imaging Matrix), solução que permite a obtenção de imagens do corpo inteiro em alta resolução, sem reposicionamento ou troca de bobinas, permitindo realizar mais exames num menor espaço de tempo”, detalha o comunicado.

O Hospital de Cascais considera esta uma “importante aquisição para o serviço de Imagiologia, juntam-se um equipamento adicional de TAC, cinco novos ecógrafos e dois RX portáteis, que contribuem para a renovação do parque de equipamento da unidade hospitalar em linha com a estratégia de melhoria contínua e qualidade e segurança do doente”.

O Bloco Operatório é um dos principais focos de atenção em equipamento hospitalar nesta Unidade, com o investimento em duas torres de laparoscopia (incluindo uma 3D) e, um Arco em C e instrumental cirúrgico adicionais.