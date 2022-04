Grupo DST notifica a aquisição do controlo exclusivo sobre a Efacec

A Autoridade da Concorrência já foi notificada da compra da Efacec pela DST. Segundo a notificação que está no site da entidade reguladora, a sociedade-mãe do Grupo DST, que atua nos setores de engenharia e construção, energias renováveis, telecomunicações, ventures e imobiliário, essencialmente em Portugal, notificou a Concorrência na quarta-feira dia 27 de abril. Data a partir da qual a AdC dá 10 dias para receber observações de eventuais interessados na operação de concentração, que consiste na aquisição, pela DST do controlo exclusivo sobre a Efacec Power Solutions.

A sociedade adquirida Efacec Power Solutions SGPS, é a sociedade-mãe do Grupo Efacec, que opera, essencialmente, no setor da energia, fabricando equipamentos (transformadores, aparelhagem de alta e média tensão, distribuição primária e secundária) que cobrem toda a cadeia de valor do setor energético, desde a geração de energia à transmissão e distribuição, incluindo a manutenção e renovação desses equipamentos.

O Grupo Efacec desenvolve ainda soluções integradas e sistemas para infraestruturas de energia, ambiente, indústria, transportes e mobilidade elétrica, dentro e fora de Portugal.

A Parpública assinou o acordo de venda direta com a DST SGPS da participação que detinha na Efacec, no âmbito da reprivatização da participação social de 71,73% do capital da empresa, na sequência de decisão do Governo aprovada em 25 de fevereiro passado.