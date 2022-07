Grupo Iberdola ganhou 2.050 milhões de euros no primeiro semestre

O grupo Iberdrola ganhou no primeiro semestre do ano 2.075 milhões de euros, mais 35,5% do que em igual período do ano passado, indica o relatório enviado hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Madrid.

O resultado bruto de exploração (EBITDA) cresceu 18,4% até 6.443,9 milhões de euros com uma “evolução positiva” em todas as geografias, excetuando Espanha onde se registou uma queda de 26%.

O valor de negócio aumentou 30,3% no primeiro semestre, em comparação com os primeiros seis meses de 2021, alcançando 24.430 milhões de euros.

A Iberdrola atribuiu a queda de 26% em Espanha aos elevados preços da energia.