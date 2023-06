Faturação da empresa atingiu os 2.092 milhões de euros, tendo o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) sido de 356 milhões de euros, correspondendo a 17% do volume de negócios.

27 Junho 2023, 12h55

O grupo Roca terminou o ano de 2022 com um lucro líquido de 42 milhões de euros, tendo a sua faturação alcançado os 2.092 milhões de euros, um aumento de 1,9%, face ao ano anterior, revelou a empresa de produção e comercialização para espaços de banho em comunicado esta terça-feira, 27 de junho.

Já o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 356 milhões de euros, correspondendo a 17% do volume de negócios.

O investimento registou um aumento de 11 milhões de euros, passando dos 124 de milhões verificados em 2021, para os 135 milhões de euros no ano passado.

Em termos de sustentabilidade, o grupo Roca já reduziu em 39% as emissões de CO2 desde o início do plano de descarbonização iniciado em 2018, tendo diminuído a intensidade do uso de energia em 47% e, apenas no ano de 2022, instalou mais de dez mil painéis fotovoltaicos em diversos locais, entre os quais se destacam Gavà (Espanha), Cantanhede (Portugal) e Suzhou (China), para alcançar um total de 21.800 painéis nas instalações do grupo em todo o mundo.

O grupo deu continuidade ao plano de eficiência hídrica nas fábricas de Burgos (Espanha), Eskisehir (Turquia), Settat (Marrocos) e Cantanhede (Portugal), em 2021.