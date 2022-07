Grupo Sonae regista aumento dos lucros em 89% para 118 milhões de euros

O resultado líquido do grupo Sonae aumentou 89% para 118 milhões de euros no final do primeiro semestre do ano – quando havia sido de 62 milhões no período homólogo do ano passado, “traduzindo o crescimento dos negócios, o sucesso na gestão do portefólio e o comparável do homólogo de 2021 que havia sido afetado pela pandemia”, refere o grupo em comunicado enviado à CMVM.

Ao mesmo tempo, o volume de negócios consolidado cresceu 7,9% para 3,4 mil milhões de euros – contra os 3,19 mil milhões do primeiro semestre de 2021 – com o valor líquido do portefólio a ascender a 3,8 mil milhões de euros.

A rentabilidade melhorou, com o EBITDA subjacente a aumentar 5,2% para 259 milhões de euros e o EBITDA total a crescer 10,6% para 319 milhões. A dívida líquida diminuiu quase 400 milhões, “reforçando a sólida estrutura de capitais” e o investimento ascendeu a 563 milhões nos últimos 12 meses, dos quais 244 milhões em aquisições.

O comunicado salienta ainda que a Sonae reforçou a participação na Sierra para 90% e criou valor com venda de posição na Maxive, entre outras.

“Apesar da redução da confiança dos consumidores e da forte pressão sobre as estruturas de custos, o portefólio da Sonae continuou a demonstrar a sua adaptabilidade, resiliência e capacidade de responder às necessidades dos nossos clientes. Durante o primeiro semestre do ano, apresentámos resultados sólidos, com os nossos negócios a reforçarem novamente as suas posições de liderança de mercado, consolidando também os seus programas de transformação digital.”, refere, citada pelo comunicado, a CEO do grupo, Cláudia Azevedo.

O preço das ações da Sonae aumentou 17% quando comparado com o final de 2021, um desempenho excecional face ao mercado, e o retorno total acionista atingiu 54% no final de junho de 2022, salienta ainda o grupo nortenho.

Em termos de atividade de gestão de portefólio da Sonae, durante o segundo trimestre do ano, “destaque para a Bright Pixel que chegou a acordo para duas vendas (Cellwize e Maxive, esta ainda não concluída) e dois novos investimentos”. “Importa referir a venda de 24,99% do capital da MC à CVC por 528 milhões de euros, a aquisição de 95,4% da Gosh Food, empresa de produtos alimentares de origem vegetal de referência no Reino Unido, a venda pela MC da sua participação de 50% na Maxmat e o Universo a chegar a um acordo para a venda dos seus 50% na MDS por 100 milhões”.

Refira-se ainda que o grupo criou mais de 1.400 emprego – para além de ter prosseguido a sua estratégia, já conhecida, em termos de defesa do ambiente e de apoio à sociedade em que se insere.

Quanto ao desempenho por unidade de negócio, a Sonae MC “continua a ganhar quota de mercado e cresce 7,6% para 2,7 mil milhões de euros. O canal online manteve o seu peso no volume de negócios total, mas com níveis de vendas mais de duas vezes acima dos níveis pré-pandemia. Em termos de rentabilidade, registou-se um crescimento do EBITDA subjacente para 242 milhões de euros, com uma margem de 9%. E investiu 44 milhões só no segundo trimestre de 2022.

No retalho de eletrónica, a Worten registou fortes resultados no segundo trimestre, “tendo recuperado totalmente de um primeiro desafiante devido a um comparável difícil no homólgo de 2021, em que se registou uma procura extraordinária de produtos informáticos durante o período de confinamento. O crescimento do volume de negócios no semestre foi de 0,6%, face ao homólogo, para 521 milhões de euros. O EBITDA subjacente situou-se em 26 milhões no semestre (margem de 4,9%), ficando abaixo do nível de rentabilidade elevado registado no homólogo de 2021.

No setor imobiliário, a Sonae Sierra e numa base contabilística proporcional, registou um resultado líquido total do semestre de 28,1 milhões de euros, uma melhoria significativa quando comparado com o mesmo período do ano passado.

Na moda, a Zeitreel cresceu 28,1% e melhorou a rentabilidade. Registou um EBITDA subjacente de 1,3 milhões no segundo trimestre e de 7,3 milhões no semestre, “uma melhoria significativa, apesar da pressão adicional em alguns custos relevantes, como energia, salários e logística, compensada por uma base de custos otimizada, implementada nos últimos anos, que conduziu a ganhos de eficiência”.

Nos serviços financeiros, a atividade do Universo no “segundo trimestre continuou a apresentar uma evolução positiva, com a consolidação da carteira de crédito e a transição do modelo de negócio anterior. Apesar do impacto do contexto macroeconómico, o volume de produção do Universo continuou a registar uma clara recuperação face ao ano passado, com contributo positivo de todos os segmentos de negócio”. No semestre, o volume de produção total foi de 528 milhões de euros, mais 17% em termos homólogos. “A base de clientes ultrapassou a barreira de um milhão”. O volume de negócios atingiu 17 milhões no semestre, com o EBITDA subjacente a aumentar seis milhões.

Na Bright Pixel “continuou a sua atividade de gestão de portefólio, nomeadamente através de vendas e de investimentos em novas empresas e no reforço da participação em algumas das empresas”. Globalmente, o capital investido no portefólio ativo atingiu os 171 milhões no semestre, mais 8,1% “numa base trimestral”.

Nas telecomunicações, o volume de negócios do semestre atingiu 742 milhões de euros, o que representa um aumento de 9,4% em termos homólogos. Relativamente à rentabilidade, o EBITDA do semestre cresceu 5,1% em termos homólogos para 322 milhões de euros, com uma margem de 43,4%.

No retalho de desporto, “a ISRG continuou a melhorar o seu desempenho operacional com as vendas a ultrapassarem os níveis pré-pandemia”. Entre fevereiro e abril de 2022, as vendas totais aumentaram 80% em termos homólogos, para 255 milhões de euros, “devido à recuperação de todas as insígnias relativamente às restrições da pandemia em Espanha e ao confinamento em Portugal no ano passado”. As vendas totais registaram um crescimento de mais de 71% nos seis primeiros meses do exercício, para 621 milhões de euros, enquanto o EBITDA ascendia aos 49 milhões.