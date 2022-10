Grupo Stellantis e DST Solar nas Agendas Mobilizadoras

O ISQ&CTAG integra dois consórcios como Laboratório de Validação e Engenharia de Processo nas Agendas “Green Auto: Green Innovation for the Automotive Industry”, avança aquele instituto em nota.

Adianta que foi recentemente assinado um segundo lote de Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes para a inovação empresarial. A liderança no “Green Auto” é da fábrica de Mangualde da Stellantis (entidade com as marcas Peugeot, Citroen, DS, Opel, Fiat e Jeep), enquanto a liderança no consórcio NGS – New Generation Storage é da DST Solar. André Mendes, o CEO do ISQ&CTAG refere, em nota que “a participação nas Agendas Mobilizadoras demonstra o empenho e compromisso da empresa em suportar e promover soluções inovadoras e tecnicamente avançadas para a indústria automóvel”. Adianta que as Agendas são igualmente um instrumento essencial para consolidar a estratégia de crescimento da empresa nas áreas temáticas core do ISQ&CTAG através do incremento das atividades de I&D+i”. Recorde-se que aquela instituição dedica-se à “prestação de serviços especializados em engenharia de processos e ensaios de validação de componentes para a indústria automóvel”.

As Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes para a inovação empresarial que foram entretanto assinadas são parte da Componente C5 – Capitalização e Inovação Empresarial – da Dimensão Resiliência do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O objetivo destes Planos é a aceleração da transformação estrutural da economia nacional com base em I&D e na diversificação e especialização da estrutura produtiva, revela o ISQ em nota. A PME ISQ&CTAG é a única entidade do concelho de Monção que participa nesta iniciativa do PRR.