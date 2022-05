Guardiola perseguido por maldição africana na ‘Champions’?

Pep Guardiola está a ser perseguido por uma maldição africana na ‘Champions’? Esta alegada maldição foi apontada por alguns como a responsável por o treinador espanhol não voltar a conquistar a liga dos campeões.

A dita maldição terá começado em 2018 depois da saída do clube do lendário centro-campista Yaya Toure, onde conquistou duas campeonatos ingleses. Com a chegada de Guardiola ao City, a influência do jogador da Costa do Marfim começou a diminuir, culminado na sua saída.

O seu agente Dmitri Seluk veio depois a público criticar Guardiola, dizendo que a forma como tratou Touré iria virar África contra o técnico.

“A forma como agiu com Yaya, uma lenda do clube, arranjando vários pretextos para não o deixar jogar. Ele virou África inteira contra ele, muitos fãs africanos estão a rejeitar o Manchester City”, disse em 2018 Dmitri Semuk.

“Tenho a certeza que muitos xamãs em África não vão deixar Guardiola ganhar a Liga dos Campeões no futuro. Vai ser como uma maldição africana sobre Guardiola. Só o tempo dirá se tenho razão ou não”, acrescentou na ocasião, citado agora pelo “Daily Mail”.

Alguns recordaram agora estas declarações e apontaram-na como responsável por terminar mais uma época sem Guardiola voltar a conquistar ouro europeu.

Ao serviço do Barcelona, o treinador venceu por duas vezes a ‘Champions’: em 2009 e em 2011.