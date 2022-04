Guerra e inflação levam FMI a cortar crescimento mundial para 3,6% e na zona euro para 2,8%

A economia mundial deverá crescer apenas 3,6% este ano, projeta o Fundo Monetário Internacional (FMI), que assim revê em significativa baixa a previsão feita em janeiro de 4,2% de crescimento, dado o impacto da guerra e da inflação na atividade. Para a zona euro, a expectativa é agora de 2,8%.

O Global Economic Outlook divulgado esta terça-feira antecipa um crescimento de 3,6% este ano e no próximo, o que representa uma queda de 0,8 e 0,2 pontos percentuais (p.p.), respetivamente. Esta previsão assume que o conflito se mantém circunscrito à Ucrânia, que os impactos económicos da pandemia serão decrescentes e que possíveis novas sanções à Rússia não incluem o sector energético, esclarece o FMI.

Para a inflação, a previsão expressa no documento desta segunda-feira é de 5,7% para os países mais avançados e 8,7% para as economias emergentes, o que significa revisões em alta de 1,8 e 2,8 p.p., respetivamente. O fundo destaca o aumento nos preços das commodities resultante da guerra no leste europeu, o que será o principal motor da variação de preços na zona euro, para onde se prevê agora uma inflação de 5,3% no final deste ano.

Caso se prolonguem os desequilíbrios entre oferta e procura, incluindo os originados pela guerra, a inflação poderá tornar-se mais entrincheirada do que atualmente, visto que as previsões de médio-prazo para este indicador se mantêm em linha com os objetivos dos bancos centrais. No entanto, caso a pressão nos preços se prolongue, as autoridades monetárias poderão ver-se obrigadas a agir mais rápido para travar a escalada, o que terá consequências adversas, principalmente para economias emergentes.

Este será um dilema com que os bancos centrais terão de lidar, nota o FMI, procurando um equilíbrio entre o apoio às famílias e empresas, e a necessidade de impedir um sobreaquecimento da economia. A retirada de estímulos será, então, um risco negativo para o crescimento mundial, bem como a situação na China, onde uma restritiva política ‘Covid zero’ ameaça o comércio internacional com confinamentos longos em cidades portuárias chave.