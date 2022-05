Guerra faz aumentar transferências de dinheiro para a Ucrânia

A guerra na Ucrânia está a motivar um aumento nas transferências de dinheiro para o país, num momento em que trabalhadores migrantes e refugiados que fogem do conflito lutam para enviar apoio financeiro de volta às suas famílias.

De acordo com o “The Guardian” o Banco Mundial indica que as remessas para a Ucrânia de outros países devem aumentar em mais de 20% este ano, impulsionadas por ucranianos no estrangeiro que estão a transferir fundos para amigos e familiares que enfrentam o grave impacto económico da invasão russa.

O Banco Mundial disse que o aumento nos pagamentos transfronteiriços para a Ucrânia refletiu uma tendência tipicamente observada após desastres naturais. Os maiores valores vieram da Polónia, o maior recetor de trabalhadores migrantes ucranianos, mas também dos EUA.

O Banco Mundial também referiu que as taxas médias de remessa de fundos para a Ucrânia variaram entre 4,7% na Hungria e 7% na República Checa no ano passado.

Mesmo antes da invasão de Vladimir Putin, a Ucrânia era o maior destinatário de dinheiro na Europa e na Ásia Central, com entradas recordes de 18,2 mil milhões de dólares (17,25 mil milhões de euros) no ano passado. No entanto, espera-se que os fluxos de dinheiro aumentem em 2022 em 20% em relação ao nível de 2021 devido ao impacto da guerra.

Também é igualmente esperado que fluxo de fundos da Rússia para países da Ásia Central, de onde atrai milhões de trabalhadores migrantes, sofra um declínio dramático à medida que as sanções ocidentais mergulham a Rússia na recessão mais profunda desde o colapso da União Soviética no início dos anos 1990. Além disso, com os maiores bancos do país a aplicar acesso limitados ao sistema financeiro global, as saídas de remessas da Rússia podem cair 40%.

Relativamente ao Kremlin o Banco Mundial apontou que a guerra teria um impacto prejudicial nos países da Ásia Central com vínculos excecionalmente estreitos com a Rússia, que dependem de remessas para grande parte dos ganhos em moeda estrangeira, incluindo, Quirguistão, Azerbaijão, Arménia e Uzbequistão. No Quirguistão, onde 82% do dinheiro enviado tiveram origem na Rússia em 2021, os fluxos deste ano devem cair 32%, em comparação com uma taxa de crescimento projetada original de 3%.