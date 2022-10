Guerra na Ucrânia. Cerca de 150 mil russos mobilizados estão a regressar a casa

A Rússia mobilizou recentemente 300 mil cidadãos russos para serviço militar para a guerra com a Ucrânia, mas metade já foram enviados de regresso às suas casas. Em causa está o facto de serem considerados incapazes de desempenhar as funções requeridas, de acordo com o governador da região russa de Khabarovsk (no sul do país), Mikhail Degtyarev, citado pela “Al Jazeera”.

“Demos ordem de regresso a casa a cerca de metade [dos 300 mil], já que não cumpriam os critérios de seleção para ingressarem no serviço militar”, disse o governador, num vídeo divulgado através da rede social Telegram. Degtyarev referiu ainda que o comissário militar da região foi afastado, mas que isso não afetaria a mobilização.

A guerra entre Rússia e Ucrânia teve início no dia 24 de fevereiro e dura há mais de sete meses. A contestação interna na Rússia tem vindo a aumentar, com duas mil pessoas presas em protestos contra a guerra, em mais de 30 localidades.

Oficiais russos, que por norma apoiam as decisões do presidente russo, Vladimir Putin, também se têm mostrado contra a mobilização. É o caso de Valentina Matviyenko, presidente do Conselho da Federação, que referiu que a situação é “absolutamente inaceitável”.