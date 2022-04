Guerra na Ucrânia e estagflação ameaçam economia global

A economia global será duplamente atingida este ano pelo abrandamento do crescimento, pela elevada inflação e com a guerra na Ucrânia a surgir como um obstáculo à recuperação da pandemia de Covid-19, de acordo com uma análise feita pelo “Financial Times”.

A crescente pressão nos preços, o recuo da expansão da produção e a perda de confiança dos consumidores estão entre os principais obstáculos para a maioria dos países, aponta o mais recente índice da Brookings-FT. Perante esse cenário, os decisores políticos irão enfrentar “dilemas preocupantes”, comentou Eswar Prasad, membro sénior da Brookings Institution.

Espera-se que, esta semana, o FMI reveja em baixa as suas previsões de crescimento para a maioria dos países este ano e em 2023, no âmbito de uma série de reuniões que decorrem até ao dia 24 deste mês.

Os ministros das Finanças e os banqueiros centrais iniciaram esta segunda-feira as anuais reuniões Primavera do Fundo e do Banco Mundial para discutir questões como o desenvolvimento económico e a erradicação da pobreza.

O rápido aumento dos preços e os perigos em torno da subida das taxas de juro, numa altura em que os níveis da dívida já são elevados, estarão entre as principais questões em cima da mesa.

Na quinta-feira, Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI, qualificou a guerra na Ucrânia como um “revés massivo” para a economia global. “Para a maioria dos países, o crescimento ainda permanecerá em território positivo”, afirmou a diretora-geral da instituição na sexta-feira.

Em janeiro, o FMI cortou a previsão de crescimento da economia mundial para este ano em 0,5 pontos percentuais (p.p.) para 4,4%.