Guerra na Ucrânia: “Era de esperar o aumento da intensidade dos ataques russos”. Ouça o podcast “A Arte da Guerra”

O ataque à ponte que liga a Rússia à Crimeia – símbolo do poder do Kremlin sobre a península que está ligada à Ucrânia – desencadeou uma vingativa e violenta resposta por parte das tropas russas. Entendido, por outro lado, como uma ação que vai contra o que era a nova tendência do contra-ataque ucraniano.

Contra a tendência, pelo menos do que esperava o Ocidente, vai também a decisão da Arábia Saudita, país que manda de facto na OPEP+, de diminuir a produção diária de petróleo. Um favor à Rússia ou apenas a tradicional ganância dos países produtores?

Contra a tendência de um mundo menos pacífico e menos global, estará o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, que ditará um novo mandato de Xi Jinping mas que, quanto ao resto, é principalmente uma grande incógnita.

Tudo para ouvir esta semana, no podcast “A Arte da Guerra”, um programa conduzido pelo jornalista António Freitas de Sousa e com os comentários do embaixador Francisco Seixas da Costa.