Guerra na Ucrânia também une. Irmãs separadas há 20 anos voltam a estar juntas

As guerras separam famílias e amigos muitas vezes para sempre. No caso de Tatyana Kluge García e de Angelika Batiai, a guerra na Ucrânia uniu as duas irmãs ao fim de duas décadas separadas.

O encontro inesperado deu-se à noite nas ruas da Catalunha, onde Tatyana tinha acabado de sair do trabalho e Angelika tinha acabado uma caminhada de 34 horas para abandonar o país que a viu nascer.

Angelika Batiai descreve o momento como “feliz e triste”. “Aqui, estava a ver a minha irmã outra vez ao fim de 20 anos, mas por outro lado acabei de deixar a minha família e amigos num país em guerra”, conta ao “The Guardian”.

As duas irmãs foram separadas quando ainda não contavam com uma década de vivência. Aos cinco anos de Angelika e seis de Tatyana, as duas meias-irmãs separaram-se por conflitos familiares e dois anos depois, Tatyana foi adotada por uma família espanhola da cidade de Girona, para onde se mudou pouco tempo depois, aos oito anos.

Ainda com poucos anos de vida, a agora irmã espanhola foi perdendo a língua-mãe e o contacto com a irmã, embora a tenha mantido sempre em pensamento. “Sempre pensei em ir à Ucrânia e encontrá-la”, explicou Tatyana, adiantando que chegou mesmo a inscrever-se numa rede social russa à procura da irmã.

O mesmo acontecia na Ucrânia: Angelika inscrevia-se em todas as redes sociais possíveis à procura da irmã ‘perdida’ em Espanha. Foi em 2019 quando o Facebook tornou o encontro virtual possível, em que, mesmo após, vários anos sem se verem Angelika sabia que tinha encontrado Tatyana.

Entre conversas, apesar da barreira linguística, as duas fizeram planos para se encontrarem em Espanha, mas esses encontros foram adiados primeiro por conta da pandemia e depois pela invasão russa na Ucrânia.

Preocupada com a irmã, Tatyana pediu-lhe várias vezes que esta saísse do país que a viu nascer para fugir à guerra. “A Tatyana mandava-me mensagens todos os dias a dizer para fazer as malas, que a família dela estava à minha espera, preocupada”, referiu Angelika, retorquindo que a fuga não foi uma decisão fácil “porque não queria deixar a minha família”.

Após concordarem um plano de fuga, Angelika dirigiu-se até à fronteira polaca, onde um bilhete comprado pela a irmã a esperava, embora nunca tenha andado de avião.

Volvido um mês da fuga, Angelika Batiai encontrou o refúgio que deixou o noivo nos braços da irmã, apesar de ainda existir uma barreira em termos linguísticos. Ainda assim, as duas comunicam através de gestos, vocabulário simples e um recurso imenso ao Google Tradutor.

Agora, a irmã ucraniana tem uma decisão difícil a tomar: ou fica em Espanha com a irmã e tenta que a sua família abandone a Ucrânia em segurança para junto de si ou regressa ao país de origem, mitigado pela guerra, para junto dos que lhes são mais próximos.