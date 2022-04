Como falar do teatro português sem pronunciar Eunice? Foi Mãe Coragem, Joana d’Arc, Zerlina, Miss Daisy… e muitas, muitas mais. Eunice Muñoz incarnou a pele de tantas personagens nos seus 80 anos de carreira, que o epíteto de grande senhora do teatro português é mais do que merecido. Foi conquistado. Com naturalidade e muito talento.