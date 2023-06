“A União Europeia (UE) congratula o povo da Guiné-Bissau, os atores políticos e os organismos eleitorais pelas eleições legislativas altamente participadas, calmas e pacíficas que decorreram a 4 de junho”, lê-se numa nota difundida hoje em Bruxelas.

16 Junho 2023, 21h17

A União Europeia felicitou hoje a Guiné-Bissau pela celebração de eleições pacíficas e altamente participadas e sem que os resultados eleitorais tenham sido contestados por qualquer uma das partes.

“A rápida aceitação dos resultados por todos os principais líderes políticos marca um importante passo na consolidação da democracia e da estabilidade na Guiné-Bissau”, acrescenta-se na nota emitida pelo gabinete de Ação Externa, o serviço diplomático da UE.

Os europeus, lê-se ainda no comunicado, “continuam empenhados em trabalhar de perto com o Presidente da República, o futuro primeiro-ministro e o Governo, e o novo Parlamento para fortalecer a relação abrangente de apoio à boa governação e ao desenvolvimento sustentável”.

A coligação Plataforma Aliança Inclusiva (PAI – Terra Ranka, liderada pelo ex-primeiro-ministro Domingos Simões Pereira) venceu, com uma maioria absoluta, as eleições legislativas de 04 de junho, tendo conquistado 54 dos 102 deputados no futuro parlamento. O Madem G-15 obteve 29 e o PRS 12 assentos.