Guterres: entre as bombas de Putin e a ida à Turquia. Ouça o podcast “A Arte da Guerra” com Francisco Seixas da Costa

Ouça e acompanhe o podcast “A Arte da Guerra” em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | Anchor

“Antes de ir a Moscovo e Kiev, António Guterres foi a Ancara”. A visita do secretário-geral da ONU à capital turca passou quase despercebida, mas reveste-se da maior importância, principalmente em termos do que podem vir a ser as futuras negociações entre Rússia e Ucrânia.

Em França, a esquerda parece estar a conseguir alinhar atrás de Jean-Luc Mélenchon – e Emmanuel Macron terá com certeza de se coligar com os gaulistas do partido dos Republicanos para formar um governo minimamente estável depois das eleições de junho.

De eleições e das suas consequência está também dependente o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que talvez venha a contar a partir desta semana com um parlamento irlandês (do Norte) mais hostil aos conservadores.

Tudo para ver e ouvir, esta semana, no programa “A Arte da Guerra”, da plataforma multimédia JE TV, um programa conduzido pelo jornalista António Freitas de Sousa e com os comentários do embaixador Francisco Seixas da Costa.