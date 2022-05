Guterres: entre as bombas de Putin e a ida à Turquia. Veja “A Arte da Guerra” com Francisco Seixas da Costa

“Antes de ir a Moscovo e Kiev, António Guterres foi a Ancara”. A visita do secretário-geral da ONU à capital turca passou quase despercebida, mas reveste-se da maior importância, principalmente em termos do que podem vir a ser as futuras negociações entre Rússia e Ucrânia.

Em França, a esquerda parece estar a conseguir alinhar atrás de Jean-Luc Mélenchon – e Emmanuel Macron terá com certeza de se coligar com os gaulistas do partido dos Republicanos para formar um governo minimamente estável depois das eleições de junho.

De eleições e das suas consequência está também dependente o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que talvez venha a contar a partir desta semana com um parlamento irlandês (do Norte) mais hostil aos conservadores.

