Guterres pessimista com negociações de paz entre Ucrânia e Rússia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, demonstrou-se pessimista quanto às negociações entre Rússia e Ucrânia e considerou que a paz está longe de ser alcançada.

“Esta guerra não vai durar para sempre. Existirá um momento em que as negociações de paz ocorrerão”, disse Guterres em entrevista de imprensa, citado pela “Reuters”. No entanto, acrescentou que não via a paz a ser alcançada “num futuro imediato”. “Mas uma coisa posso dizer: não vamos desistir” de apoiar a Ucrânia, sublinhou.

A guerra na Ucrânia parece estar para durar e não é só António Guterres que o defende. Ontem a diretora do serviço de Inteligência Nacional dos EUA, Avril Haines, defendeu que o presidente russo está a preparar-se para uma guerra prolongada.

“Entendemos que o Presidente Putin está a preparar-se para um conflito prolongado na Ucrânia, durante o qual ainda pretende atingir objetivos para além dos de Donbas”, garantiu Avril Haines.

Segundo a diretora do serviço Nacional dos EUA “os objetivos estratégicos de Putin provavelmente não mudaram, sugerindo que ele considera que a decisão tomada em finais de Março de reorientar as forças russas para a região de Donbas é apenas uma mudança temporária para recuperar a iniciativa após o fracasso dos militares russos em capturar Kiev”.

Putin por diversas vezes desde que começou a guerra, a 24 de fevereiro, garantiu que iria cumprir os seus objetivos na Ucrânia. Na segunda-feira Putin voltou a mencionar que a guerra da Ucrânia está a decorrer como planeado. “Todos os planos estão a ser implementados. O resultado será alcançado, não há dúvida sobre isso”.

Por sua vez, o presidente ucraniano Volodomir Zelensky também já considerou que iria ganhar a guerra. “Não há algemas que possam prender o nosso espírito livre. Não há ocupante que possa criar raízes na nossa terra livre. Não há invasor que possa governar o nosso povo livre. Mais cedo ou mais tarde venceremos”, disse Zelensky na segunda-feira.